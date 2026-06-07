Парламентарий рассказал, сколько Иран получает с каждого судна в Ормузе

ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Иран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов доходов с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив, заявил член комиссии по планированию и бюджету парламента исламской республики Мохсен Зангане.