Парламентарий рассказал, сколько Иран получает с каждого судна в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комиссии по планированию и бюджету парламента Ирана Мохсен Зангане заявил, что Иран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов доходов с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив.
- Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран планирует взимать плату за предоставляемые услуги при проходе судов через Ормузский пролив, а не за сам транзит.
ТЕГЕРАН, 7 июн - РИА Новости. Иран получает от 1,5 до 2 миллионов долларов доходов с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив, заявил член комиссии по планированию и бюджету парламента исламской республики Мохсен Зангане.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади ранее заявил, что Тегеран планирует взимать плату с судов за предоставляемые услуги при проходе через Ормузский пролив, а не за сам транзит.
"Член парламентской комиссии планирования бюджета Зангане… заявил, что в настоящий момент с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив, поступает в среднем от 1,5 до 2 миллионов долларов", - передает агентство Fars.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Власти США заявляли, что требуют от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии.
Как отмечал 25 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, называть плату Ирану за судоходство в Ормузском проливе пошлинами неправильно. По его словам, это не пошлины, а плата за предоставление услуг и поддержание "экологической обстановки" в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.
В этой связи он заявлял, что Иран продолжает работу с Оманом над механизмом судоходства в Ормузском проливе.