Проиранская группировка в Ираке пригрозила ударить по объектам США

БАГДАД, 7 июн - РИА Новости. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану после атаки на Израиль, говорится в ее заявлении.