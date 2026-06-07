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Проиранская группировка в Ираке пригрозила ударить по объектам США - РИА Новости, 07.06.2026
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23:17 07.06.2026
Проиранская группировка в Ираке пригрозила ударить по объектам США

Группировка в Ираке пригрозила ударить по целям США в случае агрессии

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проиранская вооруженная группировка Ирака «Кетаиб Хезболлах» пригрозила напасть на американские объекты в стране.
  • Группировка предупредила США о возможных атаках на американские объекты в Ираке в случае их вмешательства на стороне Израиля.
БАГДАД, 7 июн - РИА Новости. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану после атаки на Израиль, говорится в ее заявлении.
"Предостерегаем США от вмешательства на стороне сионистского образования, иначе эти нападения повлекут за собой атаки на американские объекты в Ираке", - отмечается в заявлении группировки.
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