Проиранская группировка в Ираке пригрозила ударить по объектам США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проиранская вооруженная группировка Ирака «Кетаиб Хезболлах» пригрозила напасть на американские объекты в стране.
- Группировка предупредила США о возможных атаках на американские объекты в Ираке в случае их вмешательства на стороне Израиля.
БАГДАД, 7 июн - РИА Новости. Крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака "Кетаиб Хезболлах" пригрозила напасть на американские объекты в стране в случае ударов США по Ирану после атаки на Израиль, говорится в ее заявлении.
"Предостерегаем США от вмешательства на стороне сионистского образования, иначе эти нападения повлекут за собой атаки на американские объекты в Ираке", - отмечается в заявлении группировки.