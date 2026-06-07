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Ситуацию с притязаниями США на Гренландию удалось разрешить, считает Стубб - РИА Новости, 07.06.2026
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16:15 07.06.2026
Ситуацию с притязаниями США на Гренландию удалось разрешить, считает Стубб

Стубб: ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить.
  • По словам Стубба, есть два пути выхода из ситуации: трехсторонние переговоры между Гренландией, Данией и США, а также усиление безопасности в Арктике.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить.
"Нашей целью в начале года было попытаться сдержать ситуацию и найти выход. Я думаю, нам это удалось", - заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ), отвечая на вопрос о том, можно ли считать главу, связанную с ситуацией вокруг Гренландией, завершенной.
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По словам финского президента, есть два пути выхода из ситуации - это трехсторонние переговоры между Гренландией, Данией и США, а также усиление безопасности в Арктике.
"В частности, (речь идет о) включении соответствующих формулировок в итоговый документ саммита НАТО в Анкере и июле. И в обоих пунктах мы на правильном пути", - отметил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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