Ситуацию с притязаниями США на Гренландию удалось разрешить, считает Стубб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить.
- По словам Стубба, есть два пути выхода из ситуации: трехсторонние переговоры между Гренландией, Данией и США, а также усиление безопасности в Арктике.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию удалось разрешить.
"Нашей целью в начале года было попытаться сдержать ситуацию и найти выход. Я думаю, нам это удалось", - заявил Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ), отвечая на вопрос о том, можно ли считать главу, связанную с ситуацией вокруг Гренландией, завершенной.
"В частности, (речь идет о) включении соответствующих формулировок в итоговый документ саммита НАТО в Анкере и июле. И в обоих пунктах мы на правильном пути", - отметил он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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