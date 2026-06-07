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СМИ рассказали, что произошло на границе России с Эстонией - РИА Новости, 07.06.2026
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20:01 07.06.2026 (обновлено: 22:21 07.06.2026)
СМИ рассказали, что произошло на границе России с Эстонией

Shot: на границе Эстонии и России образовалась пробка

© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия)
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия) - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва (Эстония) — Ивангород (Россия). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На эстонско-российской границе в Нарве образовались очереди из десятков человек, желающих попасть на празднование Дня России.
  • В очереди стоят в основном граждане Эстонии и Финляндии, у которых в России живут близкие, некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков" или покупают место в очереди.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Десятки человек стоят в пробке на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну на празднование Дня России, сообщает Telegram-канал Shot.
«
"Очереди вновь образовались в Нарве. <…> В основном стоят граждане Эстонии и Финляндии, у которых живут близкие в России", — говорится в публикации.
Как уточняется, некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков", которые занимают места в пробке либо покупают очередь у тех, кто пришел раньше.
В мае эстонцы массово покупали туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы. Некоторые туристические фирмы даже организовывали экскурсии в Нарву.
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