СМИ рассказали, что произошло на границе России с Эстонией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На эстонско-российской границе в Нарве образовались очереди из десятков человек, желающих попасть на празднование Дня России.
- В очереди стоят в основном граждане Эстонии и Финляндии, у которых в России живут близкие, некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков" или покупают место в очереди.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Десятки человек стоят в пробке на эстонско-российской границе, чтобы попасть в страну на празднование Дня России, сообщает Telegram-канал Shot.
«
"Очереди вновь образовались в Нарве. <…> В основном стоят граждане Эстонии и Финляндии, у которых живут близкие в России", — говорится в публикации.
Как уточняется, некоторые нанимают "профессиональных стояльщиков", которые занимают места в пробке либо покупают очередь у тех, кто пришел раньше.
В мае эстонцы массово покупали туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы. Некоторые туристические фирмы даже организовывали экскурсии в Нарву.