Умер звезда фильмов "Отверженные" и "Граф Монте-Кристо" Патрик Годфри

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский актер театра и кино Патрик Годфри скончался в возрасте 93 лет.
- Патрик Годфри мирно скончался дома в окружении своей семьи.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Британский актер театра и кино Патрик Годфри, сыгравший в фильмах "Граф Монте-Кристо" и "Отверженные", скончался в возрасте 93 лет, сообщило агентство актера Markham Froggatt & Irwin.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи", - говорится в сообщении на сайте агентства.
Причина смерти не уточняется. У Годфри осталась жена, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.
Годфри родился в Лондоне в 1933 году. В 1970-х и 1980-х годах он снялся в ряде классических британских фильмов, включая "Комната с видом" (1985), "Пунктик" (1986) и "Жара и пыль" (1983).
Мировую известность ему принесла роль Леонардо да Винчи в фильме "История вечной любви" 1998 года, в котором он сыграл вместе с актрисой Дрю Бэрримор. Кроме того, Годфри играл в фильме "Отверженные" (2012) и в сериалах "Доктор Кто", "Инспектор Морс" и "Пуаро Агаты Кристи".
Патрик Годфри также выступал на сцене Национального театра Великобритании и сотрудничал с другими театральными коллективами.