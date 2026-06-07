В Кузбассе бабушка и внук погибли в бане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гурьевске Кемеровской области в частной бане погибли бабушка и внук.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
КЕМЕРОВО, 7 июн – РИА Новости. Бабушка и внук погибли в частной бане в городе Гурьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.
Предварительно установлено, что в субботу трое несовершеннолетних находились в гостях у бабушки в Гурьевске. Поздно вечером старший из них зашел в помещение бани. Младший из подростков, услышав крик о помощи брата, позвал на помощь бабушку. Открыв дверь, они увидели подростка, который держался рукой за провод механического термометра (датчика температуры), находившегося под напряжением. Женщина попыталась спасти внука, однако оба погибли, рассказали в ведомстве.
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На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа.
"Следственными органами Следственного комитета …по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – уточнили в пресс-службе.
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В свою очередь прокуратура Кузбасса сообщила, что начата проверка, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
"Кроме того, на контроле надзорного органа находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами", – сообщили в прокуратуре.
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