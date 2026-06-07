СМИ: евродепутаты от партии Сары Вагенкнехт отправились в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург вновь отправились в Москву.
- Евродепутаты хотят подать сигнал по факту отсутствия диалога между ЕС и Россией и выступают за новые форматы переговоров с Москвой.
БЕРЛИН, 7 июн — РИА Новости. Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) отправились в Москву, пишет немецкая газета Bild.
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"Депутаты Европарламента от партии ССВ Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург вновь отправились в Москву", — говорится в материале.
По словам Фирмених и фон дер Шуленбурга, они планируют встретиться с представителями администрации президента России Владимира Путина, Госдумы и гражданского общества. Евродепутаты намерены продолжить переговоры, начатые в 2025 году во время их предыдущего визита, уточняется в статье.
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"Политики <…> заявили, что хотят подать сигнал об отсутствии диалога между ЕС и Россией. Вместо дальнейшей эскалации и экономической войны необходимы новые форматы переговоров с Россией", — сообщило издание.
Предыдущий визит Фирмених и фон дер Шуленбурга в столицу России состоялся в мае 2025 года. По данным журнала Spiegel, тогда члены партии ССВ в составе группы из пяти депутатов Европарламента прибыли в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.