Экс-продюсера Газманова обвинили в передаче фото и песен без его ведома

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса обвиняют в передаче фотографий и песен артиста для использования в фильмах без его ведома.

Басманный суд Москвы продлил арест Росса до 5 августа по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.

Экс-продюсер обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права и хищении денег в особо крупном размере.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в фильмах без ведома певца, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Басманный суд Москвы в четверг продлил до 5 августа арест Россе по делу о мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.

Как следует из материалов, дело было возбуждено в марте. Экс-продюсер певца обвиняется по двум статьям - о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.

"Также (обвиняется - ред.) в систематической передаче неустановленным лицам произведений, а также изображений народного артиста РФ Олега Газманова , в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах без его ведома", - говорится в документе.