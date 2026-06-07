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Экс-продюсера Газманова обвинили в передаче фото и песен без его ведома - РИА Новости, 07.06.2026
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06:30 07.06.2026
Экс-продюсера Газманова обвинили в передаче фото и песен без его ведома

Экс-продюсера Газманова Россу обвинили в передаче фото и песен без его ведома

© Фото : Филипп Р/VKФилипп Росса
Филипп Росса - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Филипп Р/VK
Филипп Росса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего продюсера Олега Газманова Филиппа Росса обвиняют в передаче фотографий и песен артиста для использования в фильмах без его ведома.
  • Басманный суд Москвы продлил арест Росса до 5 августа по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.
  • Экс-продюсер обвиняется в незаконном использовании объектов авторского права и хищении денег в особо крупном размере.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Бывшего продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россу обвинили в передаче фотографий и песен для использования в фильмах без ведома певца, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Басманный суд Москвы в четверг продлил до 5 августа арест Россе по делу о мошенничестве и нарушении авторских и смежных прав.
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Как следует из материалов, дело было возбуждено в марте. Экс-продюсер певца обвиняется по двум статьям - о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.
"Также (обвиняется - ред.) в систематической передаче неустановленным лицам произведений, а также изображений народного артиста РФ Олега Газманова, в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах без его ведома", - говорится в документе.
Росса заявил в суде, что практически не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких. Его защита отказалась от комментариев.
Росса на своем сайте называет себя продюсером и экспертом музыкальной индустрии. Он сотрудничал с артистами российской эстрады, включая Газманова, группы Serebro и t.A.T.u., Юлю Савичеву, Дмитрия Маликова, Александра Ревву, Диму Билана и Александра Пушного.
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