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Ультраправые радикалы напали на мэра одного из парижских округов - РИА Новости, 07.06.2026
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16:24 07.06.2026
Ультраправые радикалы напали на мэра одного из парижских округов

Ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Парижа Кордебар

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Парижа Александру Кордебар во время мероприятия в преддверии фестиваля «Белая ночь».
  • Нападение произошло после того, как активисты попытались помешать открытию церкви Сен-Лоран и организовали уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу.
  • Власти утверждают, что акцию устроила ультраправая группировка Civitas, распущенная в конце 2023 года.
ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Парижа Александру Кордебар в ходе мероприятия в преддверии ежегодного фестиваля искусств, сообщили местные власти.
"Крайне правые активисты-фундаменталисты пытались помешать открытию для общественности церкви Сен-Лоран в 10-м округе Парижа, чтобы сорвать проведение одного из мероприятий 25-го фестиваля "Белая ночь"… После этой первой акции группа организовала уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу, и напала на мэра 10-го округа", - приводит коммюнике мэрии газета Figaro.
Инцидент произошел в субботу вечером. Сама Кордебар заявила в своих соцсетях, что ее и ее команду начали толкать, а затем она получила несколько ударов. Она сообщила, что подаст в правоохранительные органы жалобу.
По заявлению властей, акцию устроила ультраправая группировка Civitas, которую правительство принудительно распустило еще в конце 2023 года, пишет газета.
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