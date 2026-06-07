Ультраправые радикалы напали на мэра одного из парижских округов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Парижа Александру Кордебар во время мероприятия в преддверии фестиваля «Белая ночь».
- Нападение произошло после того, как активисты попытались помешать открытию церкви Сен-Лоран и организовали уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу.
- Власти утверждают, что акцию устроила ультраправая группировка Civitas, распущенная в конце 2023 года.
ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Ультраправые радикалы напали на мэра 10-го округа Парижа Александру Кордебар в ходе мероприятия в преддверии ежегодного фестиваля искусств, сообщили местные власти.
"Крайне правые активисты-фундаменталисты пытались помешать открытию для общественности церкви Сен-Лоран в 10-м округе Парижа, чтобы сорвать проведение одного из мероприятий 25-го фестиваля "Белая ночь"… После этой первой акции группа организовала уличную молитву у здания, принадлежащего городу Парижу, и напала на мэра 10-го округа", - приводит коммюнике мэрии газета Figaro.
Инцидент произошел в субботу вечером. Сама Кордебар заявила в своих соцсетях, что ее и ее команду начали толкать, а затем она получила несколько ударов. Она сообщила, что подаст в правоохранительные органы жалобу.
По заявлению властей, акцию устроила ультраправая группировка Civitas, которую правительство принудительно распустило еще в конце 2023 года, пишет газета.