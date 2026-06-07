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Франция разместит войска на Кипре, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
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17:21 07.06.2026
Франция разместит войска на Кипре, сообщают СМИ

Politico: Франция и Кипр подпишут соглашение о размещении войск на острове

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение, позволяющее французским войскам размещаться на территории Кипра.
  • Соглашение о статусе войск будет подписано министрами обороны Франции и Кипра Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом.
  • Договор определит условия размещения и проведения учений французских войск на острове, а также другие аспекты оборонного партнерства.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение, по которому французские войска получат право на размещение на территории острова, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников Кипра.
В конце апреля президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что Франция разместит войска на Кипре "в гуманитарных целях".
"Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение о статусе войск, позволяющее Парижу размещать войска на острове в Средиземном море", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц.
В публикации подчеркивается, что документ будет подписан министрами обороны Франции и Кипра Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом в тот же день, когда оба будут принимать участие в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам. Договор определит условия, на которых французские войска будут размещаться на острове и проводить там учения, в том числе и совместные, а также ряд других аспектов партнерства в области обороны.
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