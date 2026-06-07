Франция разместит войска на Кипре, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение, позволяющее французским войскам размещаться на территории Кипра.
- Соглашение о статусе войск будет подписано министрами обороны Франции и Кипра Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом.
- Договор определит условия размещения и проведения учений французских войск на острове, а также другие аспекты оборонного партнерства.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение, по которому французские войска получат право на размещение на территории острова, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников Кипра.
В конце апреля президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что Франция разместит войска на Кипре "в гуманитарных целях".
"Франция и Кипр в понедельник подпишут соглашение о статусе войск, позволяющее Парижу размещать войска на острове в Средиземном море", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц.
В публикации подчеркивается, что документ будет подписан министрами обороны Франции и Кипра Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом в тот же день, когда оба будут принимать участие в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам. Договор определит условия, на которых французские войска будут размещаться на острове и проводить там учения, в том числе и совместные, а также ряд других аспектов партнерства в области обороны.