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"Президент Стубб резко меняет свою позицию в последних заявлениях. Долгие годы он изображал Россию как главного "большого врага" Европы. Тот факт, что он меняет свое мнение в отношении Москвы, объясняется его надеждой на то, что Финляндия снова начнет закупать у нее дешевую энергию. Ведь ситуация для финской экономики никогда не была так плоха, как сегодня", — написал он в соцсети Х.