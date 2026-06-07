Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономические проблемы Финляндии подтолкнули президента Александра Стубба к смене позиции по России, заявил финский политик Армандо Мема.
- Эксперт считает, что Стубб надеется на возобновление закупок дешевой энергии из России, и призывает использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экономические проблемы в Финляндии подтолкнули президента страны Александра Стубба к смене позиции по России, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
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"Президент Стубб резко меняет свою позицию в последних заявлениях. Долгие годы он изображал Россию как главного "большого врага" Европы. Тот факт, что он меняет свое мнение в отношении Москвы, объясняется его надеждой на то, что Финляндия снова начнет закупать у нее дешевую энергию. Ведь ситуация для финской экономики никогда не была так плоха, как сегодня", — написал он в соцсети Х.
Ранее сегодня Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. По словам президента Финляндии, переговоры с Москвой Европа должна вести вместе с США, в то же время задаваясь вопросом, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины интересам Европы.
До этого он также заявлял, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Кремлем, если бы ему ее предложили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Хельсинки никаких сигналов о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.