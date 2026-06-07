Рейтинг@Mail.ru
"Главный враг". Заявление Стубба о Путине вызвало переполох в Финляндии - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 07.06.2026 (обновлено: 20:12 07.06.2026)
"Главный враг". Заявление Стубба о Путине вызвало переполох в Финляндии

Мема: Стубб сменил позицию по России из-за экономических проблем в Финляндии

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономические проблемы Финляндии подтолкнули президента Александра Стубба к смене позиции по России, заявил финский политик Армандо Мема.
  • Эксперт считает, что Стубб надеется на возобновление закупок дешевой энергии из России, и призывает использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экономические проблемы в Финляндии подтолкнули президента страны Александра Стубба к смене позиции по России, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Президент Стубб резко меняет свою позицию в последних заявлениях. Долгие годы он изображал Россию как главного "большого врага" Европы. Тот факт, что он меняет свое мнение в отношении Москвы, объясняется его надеждой на то, что Финляндия снова начнет закупать у нее дешевую энергию. Ведь ситуация для финской экономики никогда не была так плоха, как сегодня", — написал он в соцсети Х.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Украине сделали неожиданное заявление после письма Зеленского Путину
Вчера, 16:35
Политик также призвал использовать дипломатию для урегулирования украинского конфликта. Однако, по его мнению, в Европе нет никого, кому Россия могла бы доверять на переговорах.
Ранее сегодня Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. По словам президента Финляндии, переговоры с Москвой Европа должна вести вместе с США, в то же время задаваясь вопросом, соответствует ли американская внешняя политика в отношении России и Украины интересам Европы.
До этого он также заявлял, что не отказался бы взять на себя роль представителя Европы на переговорах с Кремлем, если бы ему ее предложили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не получала от Хельсинки никаких сигналов о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 15:26
 
В миреРоссияФинляндияЕвропаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала