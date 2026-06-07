Фидан обсудил с Аракчи эскалацию в регионе, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи напряженную ситуацию в регионе и ход переговоров Ирана с США.
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи напряженную ситуацию в регионе и ход переговоров Ирана с США, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Министры провели телефонный разговор в воскресенье.
"Министры обсудили напряженную ситуацию в регионе и ход переговорного процесса между Ираном и США", - сообщил источник.