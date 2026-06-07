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Фидан обсудил с Аракчи эскалацию в регионе, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2026
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23:20 07.06.2026
Фидан обсудил с Аракчи эскалацию в регионе, сообщил источник

Фидан обсудил с Аракчи эскалацию в регионе и переговоры Ирана и США

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи напряженную ситуацию в регионе и ход переговоров Ирана с США.
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи напряженную ситуацию в регионе и ход переговоров Ирана с США, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Министры провели телефонный разговор в воскресенье.
"Министры обсудили напряженную ситуацию в регионе и ход переговорного процесса между Ираном и США", - сообщил источник.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
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В миреИранТурцияАббас АракчиХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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