Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что европейцы переживают кризис идентичности.
- По мнению Риттера, Франция пытается переосмыслить себя как сильную нацию и сделала из России «врага», хотя Россия не представляет угрозы для Франции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европейцы переживают кризис идентичности, они не знают, кто они и за что стоят, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят", - рассказал Риттер агентству.
"Это все фабрикация, у этого нет подтверждений. Россия абсолютно не представляет угрозы для Франции", - заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.