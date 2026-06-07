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В США заявили о кризисе идентичности в Европе - РИА Новости, 07.06.2026
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06:51 07.06.2026 (обновлено: 06:55 07.06.2026)
В США заявили о кризисе идентичности в Европе

Скотт Риттер: европейцев охватил кризис идентичности, они не знают, за что стоят

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что европейцы переживают кризис идентичности.
  • По мнению Риттера, Франция пытается переосмыслить себя как сильную нацию и сделала из России «врага», хотя Россия не представляет угрозы для Франции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европейцы переживают кризис идентичности, они не знают, кто они и за что стоят, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят", - рассказал Риттер агентству.
Скотт Риттер на стенде РИА Новости во время ПМЭФ. 4 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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По его мнению, Франция – одна из таких стран. Сейчас страна пытается переосмыслить себя как сильную нацию, из-за чего ей потребовался "враг" и такого "врага" она сделала из России, заявил Риттер.
"Это все фабрикация, у этого нет подтверждений. Россия абсолютно не представляет угрозы для Франции", - заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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