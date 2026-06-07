Рейтинг@Mail.ru
ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 07.06.2026
ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишут СМИ

Pais: ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский союз начал искать страны для размещения центров депортации мигрантов.
  • Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие страны ЕС хотят перейти от создания правовой базы к поиску конкретных стран для депортации мигрантов.
  • ЕС прорабатывает соглашения с государствами Африки и других регионов в обмен на финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.
МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Европейский союз начал искать страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишет газета Pais.
"Пока Брюссель на этой неделе продвигался к политическому соглашению, открывающему путь к созданию лагерей депортации для мигрантов за пределами территории сообщества, несколько европейских правительств параллельно, втайне, искали страны, готовые их разместить", - пишет издание с ссылкой на источники.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В США назвали бесконтрольную миграцию каналом переброски террористов
7 мая, 01:26
По ее данным, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие сторонники жесткой миграционной линии хотят перейти от создания правовой базы к поиску конкретных стран, куда можно будет направлять мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища или предписание о высылке. Источники издания в европейских структурах утверждают, что уже прорабатываются соглашения с государствами Африки и других регионов в обмен на финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.
Отмечается, что новая политика отражает общий сдвиг в миграционной стратегии ЕС: вместо обсуждения приема беженцев, их интеграции и распределения ответственности между странами союза акцент все больше делается на депортации, усиление внешнего контроля границ и сотрудничество с третьими странами.
Газета напоминает, что курс на вынесение миграционного контроля за пределы ЕС формировался в течение последнего десятилетия. Отправной точкой называется соглашение с Турцией 2016 года, за которым последовали договоренности с Тунисом, Египтом и Мавританией.
Мигранты в центре приема мигрантов на сицилийском острове Лампедуза - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Количество мигрантов в ЕС достигло рекорда в 2025 году
22 апреля, 12:30
 
В миреБрюссельНидерландыДанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала