ЕС ищет страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский союз начал искать страны для размещения центров депортации мигрантов.
- Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие страны ЕС хотят перейти от создания правовой базы к поиску конкретных стран для депортации мигрантов.
- ЕС прорабатывает соглашения с государствами Африки и других регионов в обмен на финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.
МАДРИД, 7 июн - РИА Новости. Европейский союз начал искать страны, готовые разместить центры депортации мигрантов, пишет газета Pais.
"Пока Брюссель на этой неделе продвигался к политическому соглашению, открывающему путь к созданию лагерей депортации для мигрантов за пределами территории сообщества, несколько европейских правительств параллельно, втайне, искали страны, готовые их разместить", - пишет издание с ссылкой на источники.
По ее данным, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие сторонники жесткой миграционной линии хотят перейти от создания правовой базы к поиску конкретных стран, куда можно будет направлять мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища или предписание о высылке. Источники издания в европейских структурах утверждают, что уже прорабатываются соглашения с государствами Африки и других регионов в обмен на финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.
Отмечается, что новая политика отражает общий сдвиг в миграционной стратегии ЕС: вместо обсуждения приема беженцев, их интеграции и распределения ответственности между странами союза акцент все больше делается на депортации, усиление внешнего контроля границ и сотрудничество с третьими странами.
Газета напоминает, что курс на вынесение миграционного контроля за пределы ЕС формировался в течение последнего десятилетия. Отправной точкой называется соглашение с Турцией 2016 года, за которым последовали договоренности с Тунисом, Египтом и Мавританией.
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