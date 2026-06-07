Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор корпорации ABB заявил, что Евросоюзу грозит массовая безработица без реформирования экономики.

По его мнению, Брюсселю необходимо отменить некоторые законы для развития общего рынка.

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Евросоюзу грозит массовая безработица, если он не проведет дерегулирование экономики, заявил гендиректор шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Мортен Вирод.

« "Я надеюсь, что нам не придется столкнуться с гораздо более крупным кризисом, что означает массовую безработицу. Это не должно быть необходимым условием для того, чтобы правильно понять эту срочность. <...> Общему рынку или ЕС нужно избавиться от большего числа законов и не просто упрощать их, а отменять с целью развития общего рынка, что будет стимулировать экономический рост", — сказал он в интервью Financial Times

По его мнению, план Брюсселя по введению правил для снижения зависимости от иностранных технологий может иметь непредвиденные последствия и привести к росту затрат.