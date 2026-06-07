Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предупредили о массовой безработице - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 07.06.2026 (обновлено: 17:09 07.06.2026)
В ЕС предупредили о массовой безработице

Глава ABB: ЕС грозит массовая безработица, если он не реформирует экономику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор корпорации ABB заявил, что Евросоюзу грозит массовая безработица без реформирования экономики.
  • По его мнению, Брюсселю необходимо отменить некоторые законы для развития общего рынка.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Евросоюзу грозит массовая безработица, если он не проведет дерегулирование экономики, заявил гендиректор шведско-швейцарской транснациональной корпорации ABB Мортен Вирод.
«
"Я надеюсь, что нам не придется столкнуться с гораздо более крупным кризисом, что означает массовую безработицу. Это не должно быть необходимым условием для того, чтобы правильно понять эту срочность. <...> Общему рынку или ЕС нужно избавиться от большего числа законов и не просто упрощать их, а отменять с целью развития общего рынка, что будет стимулировать экономический рост", — сказал он в интервью Financial Times.
По его мнению, план Брюсселя по введению правил для снижения зависимости от иностранных технологий может иметь непредвиденные последствия и привести к росту затрат.
Вирод также отметил, что Евросоюз будет получать газ по более высокой цене и в 2027 году, что повлияет на его конкурентоспособность.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Депутат ЕП оценил последствия сокращения числа российских туристов в ЕС
Вчера, 09:51
 
В миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала