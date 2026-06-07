В Ереване спокойно на фоне публикаций партии Пашиняна о данных Exit Poll

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. В столице Армении на фоне публикаций о якобы лидерстве на выборах партии Никола Пашиняна сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.