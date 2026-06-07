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В Ереване спокойно на фоне публикаций партии Пашиняна о данных Exit Poll - РИА Новости, 07.06.2026
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22:43 07.06.2026 (обновлено: 22:44 07.06.2026)

В Ереване спокойно на фоне публикаций партии Пашиняна о данных Exit Poll

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ереване сохраняется спокойная обстановка на фоне публикаций о якобы лидерстве на выборах партии Никола Пашиняна.
  • Exit Poll, проведенный партией, прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов.
  • "Сильная Армения" Самвела Карапетяна по этим данным получает всего якобы 17,5% голосов
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. В столице Армении на фоне публикаций о якобы лидерстве на выборах партии Никола Пашиняна сохраняется спокойная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее онлайн-издание партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" Civic.am сообщило, что Exit Poll, проведенный партией, прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов и абсолютное большинство в Национальном собрании. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна по этим данным получает всего якобы 17,5% голосов.
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Люди спокойно гуляют в центре Еревана, том числе семьями, впрочем, в центре находится довольно большое количество полицейских.
Ранее глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян сообщила журналистам, что итоговая явка на парламентских выборах в Армении 7 июня составила 58,97%.
В выборах участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреЕреванАрменияНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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