В центр Еревана стянута полиция

В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания, и около Оперы, а также около резиденции премьера на улице Прошяна. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволяет им по сути контролировать центр города. В остальном обстановка спокойная, в центре много горожан и туристов.