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В центр Еревана стянута полиция - РИА Новости, 07.06.2026
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19:12 07.06.2026
В центр Еревана стянута полиция

В центр Еревана стянута полиция на фоне закрытия избирательных участков

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на Ереван. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Еревана, в том числе около площади Республики и Оперы, а также на улице Сарьяна, где проходит винный фестиваль, наблюдается присутствие полиции на фоне закрытия избирательных участков.
  • Участки для голосования на выборах в парламент Армении закрылись в 20.00 по местному времени (19.00 мск).
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Полиция стянута в центр Еревана на фоне закрытия избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, полицейские автобусы стоят в районе площади Республики, где находятся правительственные здания, и около Оперы, а также около резиденции премьера на улице Прошяна. Также много полицейских дежурит по периметру масштабного винного фестиваля, проходящего на улице Сарьяна, что позволяет им по сути контролировать центр города. В остальном обстановка спокойная, в центре много горожан и туристов.
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В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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