Посольство России в ЦАР договорилось о помощи в случае заражения Эболой

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в ЦАР договорилось с местными властями об оказании россиянам медпомощи в случае заболевания лихорадкой Эбола.

ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и ДРК чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Посольство России в Центральноафриканской Республике договорилось с местными властями об оказании россиянам медпомощи в случае, если они заболеют лихорадкой Эбола, при этом сведений о возможных случаях проникновения вируса в ЦАР на данный момент нет, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.

ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК), граничащей с ЦАР , чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.

"Имеется договоренность с властями ЦАР о том, что в случае необходимости российским гражданам будет оказана любая помощь, имеющаяся в распоряжении медицинских служб страны", - сказал дипломат.

Бикантов отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в ЦАР традиционно непростая.

"Это связано с широким распространением известных тропических заболеваний и невысоким уровнем медицины, во многом зависящей от иностранной помощи", - пояснил он.

По словам российского посла, дополнительной угрозой в текущих условиях является соседство страны с ДРК, где зафиксированы случаи заражения Эболой. Так, столица страны Банги расположена на реке Убанги, разделяющей два государства, между приграничными районами которых установлены тесные торговые связи.

"Население по обе стороны речной артерии непосредственно контактирует друг с другом. Посольство России расположено в паре сотен метров от реки, центрального речного вокзала и пункта таможенного досмотра, через которые поддерживается большинство приграничных людских обменов", - рассказал посол.

При этом он отметил, что сведений о возможных случаях проникновения Эболы в ЦАР нет.