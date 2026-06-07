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Посольство России в ЦАР договорилось о помощи в случае заражения Эболой - РИА Новости, 07.06.2026
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06:25 07.06.2026
Посольство России в ЦАР договорилось о помощи в случае заражения Эболой

Посол Бикантов: ЦАР окажет помощь россиянам, если они заболеют Эболой

© AP Photo / Michael DuffМедицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Michael Duff
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в ЦАР договорилось с местными властями об оказании россиянам медпомощи в случае заболевания лихорадкой Эбола.
  • ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и ДРК чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Посольство России в Центральноафриканской Республике договорилось с местными властями об оказании россиянам медпомощи в случае, если они заболеют лихорадкой Эбола, при этом сведений о возможных случаях проникновения вируса в ЦАР на данный момент нет, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Александр Бикантов.
ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК), граничащей с ЦАР, чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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"Имеется договоренность с властями ЦАР о том, что в случае необходимости российским гражданам будет оказана любая помощь, имеющаяся в распоряжении медицинских служб страны", - сказал дипломат.
Бикантов отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в ЦАР традиционно непростая.
"Это связано с широким распространением известных тропических заболеваний и невысоким уровнем медицины, во многом зависящей от иностранной помощи", - пояснил он.
По словам российского посла, дополнительной угрозой в текущих условиях является соседство страны с ДРК, где зафиксированы случаи заражения Эболой. Так, столица страны Банги расположена на реке Убанги, разделяющей два государства, между приграничными районами которых установлены тесные торговые связи.
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"Население по обе стороны речной артерии непосредственно контактирует друг с другом. Посольство России расположено в паре сотен метров от реки, центрального речного вокзала и пункта таможенного досмотра, через которые поддерживается большинство приграничных людских обменов", - рассказал посол.
При этом он отметил, что сведений о возможных случаях проникновения Эболы в ЦАР нет.
"Власти страны этого не подтверждают. В национальном публичном пространстве подобная информация также не фигурирует", - заключил глава российской дипмиссии.
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