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В посольстве России в ЦАР ввели дополнительные меры санитарной безопасности - РИА Новости, 07.06.2026
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04:09 07.06.2026
В посольстве России в ЦАР ввели дополнительные меры санитарной безопасности

Посольство России в ЦАР ввело меры санитарной безопасности из-за Эболы

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereДезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Дезинфекция территории больницы в Рвампаре, ДРК, после смерти пациента, болевшего лихорадкой Эбола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве РФ в ЦАР введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах.
  • Проведены разъяснительные мероприятия с привлечением медицинских специалистов, поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и медицинскими учреждениями.
МОСКВА, 7 июн-РИА Новости. В посольстве РФ в ЦАР введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах, сообщил РИА Новости посол РФ Александр Бикантов.
"В Посольстве России введены и строго соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности по типу действующих в эпоху COVID-19", - сказал он.
"Проведены разъяснительные мероприятия в коллективе с привлечением медицинских специалистов", - указал посол. По его словам, "поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и центральными медицинскими стационарными учреждениями, включая госпиталь Миссии ООН в Банги".
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В миреРоссияЦАРАлександр БикантовООНРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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