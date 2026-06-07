В посольстве России в ЦАР ввели дополнительные меры санитарной безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В посольстве РФ в ЦАР введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах.
- Проведены разъяснительные мероприятия с привлечением медицинских специалистов, поддерживаются рабочие контакты с Минздравом ЦАР и медицинскими учреждениями.
МОСКВА, 7 июн-РИА Новости. В посольстве РФ в ЦАР введены дополнительные меры санитарной безопасности из-за вспышки Эболы в соседних странах, сообщил РИА Новости посол РФ Александр Бикантов.
"В Посольстве России введены и строго соблюдаются дополнительные меры санитарной безопасности по типу действующих в эпоху COVID-19", - сказал он.