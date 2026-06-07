Названа причина ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Ярославлем произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Москвы.
- Предварительно, причиной ДТП стала техническая неполадка в автобусе 2026 года выпуска.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. ДТП с туристами из Москвы произошло под Ярославлем, предварительно, из-за технической неполадки в автобусе, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"Прокуратура начала проверку по факту произошедшего... Установлено, что туристы - группа из Москвы. Вчера они приехали в Углич, а сегодня ездили в одну из деревень. Уже на обратном пути из Углича у них случилась техническая неполадка в автобусе", - рассказала собеседница агентства, отметив, что все обстоятельства ДТП выясняются.
Она отметила, что автобус новый, 2026 года выпуска.