Рейтинг@Mail.ru
Названа причина ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 07.06.2026 (обновлено: 20:10 07.06.2026)
Названа причина ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

РИА Новости: ДТП с автобусом под Ярославлем произошло из-за технеполадки

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Ярославлем произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы из Москвы.
  • Предварительно, причиной ДТП стала техническая неполадка в автобусе 2026 года выпуска.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. ДТП с туристами из Москвы произошло под Ярославлем, предварительно, из-за технической неполадки в автобусе, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"Прокуратура начала проверку по факту произошедшего... Установлено, что туристы - группа из Москвы. Вчера они приехали в Углич, а сегодня ездили в одну из деревень. Уже на обратном пути из Углича у них случилась техническая неполадка в автобусе", - рассказала собеседница агентства, отметив, что все обстоятельства ДТП выясняются.
Она отметила, что автобус новый, 2026 года выпуска.
Последствия ДТП в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Ставропольском крае в ДТП погибли четыре человека
Вчера, 16:52
 
ПроисшествияЯрославльМоскваУглич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала