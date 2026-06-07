В Ставропольском крае в ДТП погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставропольском крае произошло ДТП с участием трех автомобилей.
- Погибли четыре человека, один пострадал.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека, сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла сегодня на 128-м километре трассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. По предварительным данным, 80-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai.
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"В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован", — написало ведомство на платформе "Макс".
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Личности участников ДТП предстоит выяснить.