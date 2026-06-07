В Ставропольском крае в ДТП погибли четыре человека

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Ставропольском крае в ДТП с тремя автомобилями погибли четыре человека, сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла сегодня на 128-м километре трассы Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. По предварительным данным, 80-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2104 и Hyundai.