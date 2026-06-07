Российские дроны уничтожили украинскую ББМ "Новатор"

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение украинских подразделений на боевой бронированной машине "Новатор" украинского производства.

Противник пытался покинуть район выполнения задач и выдвинуться в тыловую зону.

"Координаты цели по ее обнаружению были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника",- говорится в сообщении.