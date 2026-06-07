Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили украинскую ББМ "Новатор" - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 07.06.2026
Российские дроны уничтожили украинскую ББМ "Новатор"

Операторы FPV-дронов группировки "Юг" уничтожили бронемашину ВСУ "Новатор"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки.
  • Машина была обнаружена в ходе воздушной разведки военнослужащими 6-й мотострелковой дивизии, а ее координаты были переданы операторам FPV-дронов, которые и уничтожили ББМ противника.
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение украинских подразделений на боевой бронированной машине "Новатор" украинского производства.
Противник пытался покинуть район выполнения задач и выдвинуться в тыловую зону.
"Координаты цели по ее обнаружению были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника",- говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала