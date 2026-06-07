Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили украинскую боевую бронированную машину «Новатор» в районе Константиновки.
- Машина была обнаружена в ходе воздушной разведки военнослужащими 6-й мотострелковой дивизии, а ее координаты были переданы операторам FPV-дронов, которые и уничтожили ББМ противника.
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили украинскую боевую бронированную машину "Новатор" в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии выявили перемещение украинских подразделений на боевой бронированной машине "Новатор" украинского производства.
Противник пытался покинуть район выполнения задач и выдвинуться в тыловую зону.
"Координаты цели по ее обнаружению были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили ББМ противника",- говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18