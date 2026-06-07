Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Демешин рассказал о строительстве дороги на Большой Уссурийский - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 07.06.2026 (обновлено: 04:26 07.06.2026)
Губернатор Демешин рассказал о строительстве дороги на Большой Уссурийский

Демешин: дорога на остров Большой Уссурийский почти достроена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорога на российско-китайский остров Большой Уссурийский почти достроена, осталось уложить верхний слой дорожного полотна.
  • Власти занимаются строительством инфраструктуры пункта пропуска на российско-китайской стороне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Дорога на российско-китайский остров Большой Уссурийский почти достроена, осталось уложить только верхний слой дорожного полотна, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Мы уже практически достроили дорогу. (Все сделано – ред.), кроме верхнего полотна, чтобы его не разбивали грузовики. Строим инфраструктуру пункта пропуска на российско-китайской стороне. Уже определили якорные проекты первого этапа развития, привязали проекты к земельным участкам, проектируемся и решаем вопросы инфраструктуры", – сказал Демешин.
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Погранпереход на острове Большой Уссурийский планируют открыть в 2028 году
13 марта, 02:27
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Хабаровский губернатор назвал условие для проектирования моста на Сахалин
4 июня, 01:18
 
Амур (река)КитайБольшой Уссурийский (остров)Дмитрий ДемешинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала