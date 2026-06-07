Губернатор Демешин рассказал о строительстве дороги на Большой Уссурийский

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Дорога на российско-китайский остров Большой Уссурийский почти достроена, осталось уложить только верхний слой дорожного полотна, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.