Губернатор Демешин рассказал о строительстве дороги на Большой Уссурийский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дорога на российско-китайский остров Большой Уссурийский почти достроена, осталось уложить верхний слой дорожного полотна.
- Власти занимаются строительством инфраструктуры пункта пропуска на российско-китайской стороне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Дорога на российско-китайский остров Большой Уссурийский почти достроена, осталось уложить только верхний слой дорожного полотна, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"Мы уже практически достроили дорогу. (Все сделано – ред.), кроме верхнего полотна, чтобы его не разбивали грузовики. Строим инфраструктуру пункта пропуска на российско-китайской стороне. Уже определили якорные проекты первого этапа развития, привязали проекты к земельным участкам, проектируемся и решаем вопросы инфраструктуры", – сказал Демешин.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.