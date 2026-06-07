Семь домов в стиле советской неоклассики отремонтируют в Гагаринском районе

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту комплекса из семи жилых домов на улице Строителей. Их возвели в 1954 году в стиле советского неоклассицизма по индивидуальным проектам", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что масштабный архитектурный ансамбль напоминает в плане букву С. Здания украшены богатой лепниной, характерной для архитектуры советской неоклассики.

"Кроме того, они облицованы красной плиткой, которая и дала им неофициальное название - "Красные дома". Дома строились под руководством архитектора Дмитрия Бурдина как часть квартала для научной и творческой интеллигенции, которая и проживала здесь", - добавляется в сообщении.