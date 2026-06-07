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Семь домов в стиле советской неоклассики отремонтируют в Гагаринском районе - РИА Новости, 07.06.2026
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10:35 07.06.2026 (обновлено: 10:36 07.06.2026)
Семь домов в стиле советской неоклассики отремонтируют в Гагаринском районе

В Гагаринском районе отремонтируют 7 жилых домов в стиле советской неоклассики

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыФасад здания в стиле советской неоклассики в Гагаринском районе в Москве
Фасад здания в стиле советской неоклассики в Гагаринском районе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Фасад здания в стиле советской неоклассики в Гагаринском районе в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гагаринском районе Москвы начался капитальный ремонт семи жилых домов, построенных в 1954 году в стиле советской неоклассики.
  • Дома, известные как "Красные дома" из-за облицовки красной плиткой, строились под руководством архитектора Дмитрия Бурдина для научной и творческой интеллигенции.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Семь жилых зданий в стиле советской неоклассики капитально отремонтируют в Гагаринском районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к капитальному ремонту комплекса из семи жилых домов на улице Строителей. Их возвели в 1954 году в стиле советского неоклассицизма по индивидуальным проектам", - говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что масштабный архитектурный ансамбль напоминает в плане букву С. Здания украшены богатой лепниной, характерной для архитектуры советской неоклассики.
"Кроме того, они облицованы красной плиткой, которая и дала им неофициальное название - "Красные дома". Дома строились под руководством архитектора Дмитрия Бурдина как часть квартала для научной и творческой интеллигенции, которая и проживала здесь", - добавляется в сообщении.
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