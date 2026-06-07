Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла, и у нее больше нет экономики.
- Милорад Додик отметил, что Европа должна идти в Россию за энергоносителями и рынком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европейцы потеряли все, что могли, у них нет больше экономики, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда (в Россию - ред.) за энергоносителями и рынком. Как Россия будет относиться по этому вопросу к ним, это вопрос к российскому руководству", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.