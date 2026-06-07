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Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла - РИА Новости, 07.06.2026
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03:53 07.06.2026
Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла

Додик: Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что Европа потеряла все, что могла, и у нее больше нет экономики.
  • Милорад Додик отметил, что Европа должна идти в Россию за энергоносителями и рынком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Европейцы потеряли все, что могли, у них нет больше экономики, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда (в Россию - ред.) за энергоносителями и рынком. Как Россия будет относиться по этому вопросу к ним, это вопрос к российскому руководству", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вчера, 05:46
 
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