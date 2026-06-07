В ДНР предотвратили 110 атак украинских беспилотников за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за минувшую неделю предотвратили 110 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
- ВСУ предприняли попытку атаки АЗС в Донецке, в Макеевке сбит ударный дрон "Довбуш", также была атака по массовому скоплению людей на городском рынке в Горловке.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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