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В ДНР предотвратили 110 атак украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 07.06.2026
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12:54 07.06.2026
В ДНР предотвратили 110 атак украинских беспилотников за неделю

Пушилин сообщил о предотвращении 110 атак дронов ВСУ по жителям ДНР за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за минувшую неделю предотвратили 110 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
  • ВСУ предприняли попытку атаки АЗС в Донецке, в Макеевке сбит ударный дрон "Довбуш", также была атака по массовому скоплению людей на городском рынке в Горловке.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сто десять террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за минувшую неделю, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 110 террористических атак со стороны противника", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Пушилин уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки АЗС в Донецке, в Макеевке сбит ударный дрон "Довбуш". Также противник предпринял атаку по массовому скоплению людей на городском рынке в Горловке, добавил глава республики.
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