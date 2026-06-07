Пушилин перечислил города в ДНР, где осталась основная линия укреплений ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оборонительная линия ВСУ в Донбассе осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск, заявил Пушилин.
- Российские военные продолжают наступать, несмотря на попытки противника выиграть время.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Оборонительная линия ВСУ в Донбассе осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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"Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника", — рассказал он агентству на ПМЭФ.
Пушилин добавил, что российские военные продолжают наступать, несмотря на попытки ВСУ выиграть время, насколько это возможно.
Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых укрепрайонов и логистических центров ВСУ. Через нее проходят основные железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки противника в Донбассе. Взятие этих городов откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
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