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Пушилин перечислил города в ДНР, где осталась основная линия укреплений ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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12:05 07.06.2026 (обновлено: 14:04 07.06.2026)
Пушилин перечислил города в ДНР, где осталась основная линия укреплений ВСУ

Пушилин: в Славянске и Краматорске осталась основная линия укреплений ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оборонительная линия ВСУ в Донбассе осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск, заявил Пушилин.
  • Российские военные продолжают наступать, несмотря на попытки противника выиграть время.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Оборонительная линия ВСУ в Донбассе осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — вот здесь, наверное, основная оставшаяся линия укрепления противника", — рассказал он агентству на ПМЭФ.

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Пушилин добавил, что российские военные продолжают наступать, несмотря на попытки ВСУ выиграть время, насколько это возможно.
Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых укрепрайонов и логистических центров ВСУ. Через нее проходят основные железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки противника в Донбассе. Взятие этих городов откроет российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.
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