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Дмитриев объяснил популярность АдГ в Германии схожестью Мерца с Байденом - РИА Новости, 07.06.2026
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17:44 07.06.2026
Дмитриев объяснил популярность АдГ в Германии схожестью Мерца с Байденом

Дмитриев объяснил популярность АдГ в ФРГ тем, что Мерц ведет себя как Байден

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил рост популярности партии «Альтернатива для Германии» ошибочной политикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
  • Дмитриев сравнил политику Мерца с политикой экс-президента США Джо Байдена.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свой ошибочной политике ведет себя как экс-президент США Джо Байден.
"Рост популярности "Альтернативы для Германии" на 500% не является чем-то невероятным - это прямой результат ошибочной политики Мерца в отношении иммиграции, энергетики, экономики, цензуры и разжигания войны, а также его неспособности признать свои ошибки и исправить их. Мерц - это Байден", - написал Дмитриев в соцсети Х.
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В миреГерманияРоссияСШАКирилл ДмитриевФридрих МерцДжо Байден
 
 
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