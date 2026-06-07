Дмитриев объяснил популярность АдГ в Германии схожестью Мерца с Байденом

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свой ошибочной политике ведет себя как экс-президент США Джо Байден.