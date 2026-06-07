Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил рост популярности партии «Альтернатива для Германии» ошибочной политикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
- Дмитриев сравнил политику Мерца с политикой экс-президента США Джо Байдена.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свой ошибочной политике ведет себя как экс-президент США Джо Байден.
"Рост популярности "Альтернативы для Германии" на 500% не является чем-то невероятным - это прямой результат ошибочной политики Мерца в отношении иммиграции, энергетики, экономики, цензуры и разжигания войны, а также его неспособности признать свои ошибки и исправить их. Мерц - это Байден", - написал Дмитриев в соцсети Х.