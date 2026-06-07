Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы Мерца

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне крайне низкого рейтинга одобрения его работы.