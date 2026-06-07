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Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы Мерца - РИА Новости, 07.06.2026
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08:58 07.06.2026
Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы Мерца

Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях Мерца на фоне низкого рейтинга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
  • По данным соцопроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild, работой канцлера Мерца довольны лишь 15% немцев, а недовольны — 77%.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне крайне низкого рейтинга одобрения его работы.
Согласно данным соцопроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild, лишь 16% немцев довольны работой правительства и 15% - работой Мерца. В то же время, недовольны их работой 78% и 77% соответственно. Остальные опрошенные или не определились со своим отношением к вопросу.
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"Что должен сделать канцлер Мерц, если его работой довольны лишь 15% немцев, а 77% недовольны?" - задал риторический вопрос Дмитриев, комментируя результаты опроса.
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РоссияГерманияКирилл ДмитриевФридрих МерцРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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