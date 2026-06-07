Дмитриев прокомментировал низкий рейтинг одобрения работы Мерца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
- По данным соцопроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild, работой канцлера Мерца довольны лишь 15% немцев, а недовольны — 77%.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев задался вопросом о дальнейших действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне крайне низкого рейтинга одобрения его работы.
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"Что должен сделать канцлер Мерц, если его работой довольны лишь 15% немцев, а 77% недовольны?" - задал риторический вопрос Дмитриев, комментируя результаты опроса.
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