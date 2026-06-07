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В США раскрыли, зачем Зеленский на самом деле написал письмо Путину - РИА Новости, 07.06.2026
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09:06 07.06.2026 (обновлено: 10:19 07.06.2026)
В США раскрыли, зачем Зеленский на самом деле написал письмо Путину

Дэвис: письмо Путину было провокацией Зеленского ради новой военной помощи от ЕС

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал письмо Владимира Зеленского провокацией в отношении Владимира Путина.
  • Он добавил, что глава киевского режима таким образом хочет получить новую помощь от ЕС.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского было провокацией в отношении российского президента Владимира Путина, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Совершенно очевидно, что это было лишь откровенное оскорбление, призванное ужесточить позицию России — чтобы якобы "отказ" Путина вести переговоры "в духе доброй воли" послужил для Европы и США еще одним оправданием для продолжения поставок военного снаряжения Украине — для продолжения войны, которую мы никогда не сможем выиграть", — говорится в публикации.
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Дэвис добавил, что каждый раз, когда у Запада появлялся шанс завершить конфликт дипломатическим путем, его отвергали — и каждый раз, когда они это делали, следующие условия для Киева становились еще хуже.

Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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