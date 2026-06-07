Три новых уголовных дела возбудили против организатора туров Хатуны Аташян

Краткий пересказ от РИА ИИ В отношении Хатуны Аташян возбуждены три новых уголовных дела о мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров.

Общая сумма ущерба по новым делам составляет около 3,5 миллионов рублей.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Три новых уголовных дела возбуждены в отношении Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, общая сумма ущерба по ним составляет около 3,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.

"Три заявления поданы дополнительно на общую сумму около 3,5 миллионов рублей", - сообщил собеседник агентства.

Хамовнический суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров.

Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам.

Уголовное дело в отношение Аташян было возбуждено 3 июня, в тот же день ее задержали на границе с Белоруссией