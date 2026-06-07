Дело завели после ДТП с автобусом в Ярославской области с 12 пострадавшими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong, пострадали 12 человек, в том числе двое детей.
- Предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, который был выпущен в 2026 году.
- Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек, сообщили в СК РФ.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что экскурсионный автобус Yutong перевернулся в Ярославской области, предварительно, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых несовершеннолетних. Также представитель региональной прокуратуры рассказал РИА Новости, что, предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, при этом транспортное средство новое, оно было выпущено в 2026 году.
"Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что место происшествия осмотрено, обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.