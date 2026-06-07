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Дело завели после ДТП с автобусом в Ярославской области с 12 пострадавшими - РИА Новости, 07.06.2026
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20:36 07.06.2026
Дело завели после ДТП с автобусом в Ярославской области с 12 пострадавшими

Дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области с 12 пострадавшими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong, пострадали 12 человек, в том числе двое детей.
  • Предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, который был выпущен в 2026 году.
  • Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек, сообщили в СК РФ.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что экскурсионный автобус Yutong перевернулся в Ярославской области, предварительно, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых несовершеннолетних. Также представитель региональной прокуратуры рассказал РИА Новости, что, предварительно, ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе, при этом транспортное средство новое, оно было выпущено в 2026 году.
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"Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что место происшествия осмотрено, обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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