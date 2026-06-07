Громова: Чувашия и Башкортостан могут войти в "Императорский маршрут"

САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Чувашия и Башкортостан могут войти в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", сообщила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.