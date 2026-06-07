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Громова: Чувашия и Башкортостан могут войти в "Императорский маршрут" - РИА Новости, 07.06.2026
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16:24 07.06.2026

Громова: Чувашия и Башкортостан могут войти в "Императорский маршрут"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества (ЕСПО) Анна Громова
Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества (ЕСПО) Анна Громова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского общества (ЕСПО) Анна Громова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чувашия и Башкортостан могут войти в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут".
  • Акция "День белого цветка" прошла с участием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Анны Громовой.
  • "День белого цветка" пришел в Россию после присоединения страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом в 1911 году и в настоящее время проходит в 40 городах и 33 регионах.
САМАРА, 7 июн - РИА Новости. Чувашия и Башкортостан могут войти в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", сообщила председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.
В воскресенье состоялась акция "День белого цветка", в которой приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Анна Громова.
Анна Громова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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"Нам очень хотелось, чтобы поволжские губернии вошли в этот маршрут (федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" - ред.). Сейчас вроде бы Чувашия и Башкортостан собираются вступать. Вот так круг наших друзей расширяется здесь на Волге", - сказала Громова, приветствуя участников акции.
"День Белого Цветка" пришел в Россию после присоединения нашей страны к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с заболеванием стала белая ромашка. Впервые "День белого цветка" в России провели в 1911 году. Участники акции собирали деньги на обустройство и содержание лечебных заведений для легочных больных. В наши дни Благотворительная акция проходит в 40 городах и 33 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с императорским домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий великих князей, императорских резиденций и великокняжеских усадеб.
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РоссияРеспублика БашкортостанСамарская областьВячеслав ФедорищевЕлисаветинско-Сергиевское просветительское общество
 
 
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