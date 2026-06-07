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В британских ВМС не осталось ни одной атомной подлодки в строю, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
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18:03 07.06.2026
В британских ВМС не осталось ни одной атомной подлодки в строю, пишут СМИ

Telegraph: в британских ВМС не осталось в строю ни одной атомной подлодки

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весь имеющийся в распоряжении ВМС Великобритании флот атомных подводных лодок класса Astute находится на техобслуживании и ремонте.
  • Новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", - пишет издание.
Тем временем новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет, подчеркивает издание.
В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что британский авианосец Prince of Wales был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО.
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