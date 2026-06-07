В британских ВМС не осталось ни одной атомной подлодки в строю, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Весь имеющийся в распоряжении ВМС Великобритании флот атомных подводных лодок класса Astute находится на техобслуживании и ремонте.
- Новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач", - пишет издание.
Тем временем новые подлодки класса Dreadnought не поступят на службу еще много лет, подчеркивает издание.