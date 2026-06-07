СМИ узнали, как долго флот Британии следил за российскими подлодками

"Военные корабли, подводные лодки и авиация ВМС потратили треть года в 2025 году на противодействие активности российских подводных лодок", - пишет издание Times.

Дженкинс утверждает, что в прошлом году британские ВМС "десятки раз" реагировали на якобы действия российских судов вблизи своих берегов.