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СМИ узнали, как долго флот Британии следил за российскими подлодками - РИА Новости, 07.06.2026
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03:07 07.06.2026
СМИ узнали, как долго флот Британии следил за российскими подлодками

Times: ВМС Британии потратили треть года на отслеживание российских подлодок

© Фото : Royal Navy/LPhot Louise GeorgeЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Royal Navy/LPhot Louise George
Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более трети времени британский военно-морской флот в 2025 году потратил на отслеживание активности российских подлодок у британских берегов.
  • Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс утверждает, что в прошлом году британские ВМС десятки раз реагировали на действия российских судов вблизи своих берегов.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более трети времени британского военно-морского плота в прошлом году было потрачено на отслеживание якобы активности российских подлодок у британских берегов, сообщила газета Times со ссылкой на главкома британских ВМС генерала Гвина Дженкинса.
"Военные корабли, подводные лодки и авиация ВМС потратили треть года в 2025 году на противодействие активности российских подводных лодок", - пишет издание Times.
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Дженкинс утверждает, что в прошлом году британские ВМС "десятки раз" реагировали на якобы действия российских судов вблизи своих берегов.
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