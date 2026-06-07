Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более трети времени британский военно-морской флот в 2025 году потратил на отслеживание активности российских подлодок у британских берегов.
- Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс утверждает, что в прошлом году британские ВМС десятки раз реагировали на действия российских судов вблизи своих берегов.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более трети времени британского военно-морского плота в прошлом году было потрачено на отслеживание якобы активности российских подлодок у британских берегов, сообщила газета Times со ссылкой на главкома британских ВМС генерала Гвина Дженкинса.
"Военные корабли, подводные лодки и авиация ВМС потратили треть года в 2025 году на противодействие активности российских подводных лодок", - пишет издание Times.
Дженкинс утверждает, что в прошлом году британские ВМС "десятки раз" реагировали на якобы действия российских судов вблизи своих берегов.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".