На Пхукете россиянку задержали за нелегальные инъекции ботокса

Краткий пересказ от РИА ИИ На таиландском острове Пхукет задержана россиянка по подозрению в содержании нелегальной клиники на частной вилле.

Во время задержания на вилле были обнаружены материалы и инструменты для инъекций, а также нелицензированные медицинские препараты иностранного производства.

Задержанная не имеет медицинского образования и не признает себя виновной.

БАНГКОК, 7 июн – РИА Новости. Россиянка задержана на таиландском острове Пхукет по подозрению в содержании на частной вилле нелегальной клиники, предоставляющей инъекции ботокса и другие медицинские процедуры без лицензии, сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Пхукет.

"Задержание было проведено сегодня в районе Тхаланг на частной вилле по результатам оперативно-следственных действий, которыми было установлено, что на этой вилле иностранная гражданка содержит нелегальную клинику и производит медицинские процедуры без лицензии. Задержанная женщина, оператор клиники, оказалась гражданкой России 45 лет", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что во время задержания в одной из комнат виллы, оборудованной как операционная, на хирургическом столе находилась гражданка Таиланда , ожидавшая проведения инъекции ботокса, а в комнатах виллы были при обыске обнаружены материалы и инструменты для инъекций, а также импортированные без декларации лекарства и медицинские препараты иностранного производства, не лицензированные управлением по продуктам питания и лекарственным препаратам Таиланда.

Сама задержанная не имела при себе врачебного диплома и каких-либо регистрационных документов на клинику и используемое оборудование и признала на допросе отсутствие у нее каких-либо документов о медицинском образовании, сказали агентству в управлении полиции.

"Тем не менее задержанная не признает себя виновной", - также сообщил собеседник агентства.

По таиландскому законодательству иностранные граждане не имеют права практиковать в качестве врачей даже при наличии диплома о медицинском образовании, кроме занятия должностей врачей-консультантов по контрактам с таиландскими лечебными учреждениями или работы по кратковременным договорам как медицинские специалисты по редким медицинским специальностям при отсутствии или нехватке местных специалистов.

Задержанной россиянке может грозить до трех лет тюрьмы за врачебную практику без лицензии, до пяти лет тюрьмы за каждый доказанный эпизод использования в практике и распространения незарегистрированных и не лицензированных в Таиланде импортных медицинских препаратов, денежные штрафы по обоим этим обвинениям и по обвинению в нелегальной трудовой деятельности по профессии, ограниченной для иностранцев в Таиланде, а также депортация на родину с внесением в черный список, не позволяющий въезжать в Таиланд в течение длительного срока.