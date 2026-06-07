Безопасность ЕС возможна только вместе с Россией, заявил немецкий депутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Безопасность Европы возможна только вместе с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.