Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что безопасность Европы возможна только вместе с Россией.
- По мнению Котре, ЕС принимает идеологически мотивированные решения против России и не готов выбрать курс на мирное сотрудничество и партнерство в области безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Безопасность Европы возможна только вместе с Россией, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Он отметил, что на уровне ЕС принимается "множество идеологически мотивированных решений, направленных против России". По его словам, представители ЕС, в том числе и в Германии, предпочитают использовать в отношении России агрессивную риторику и пока не готовы выбрать правильный курс — курс на мирное сотрудничество, в том числе в экономической сфере, в дальнейшем — и на партнерство в области безопасности.
"Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог", - сказал Котре на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.