Российский дрон вывел беженцев из Родинского

"Я говорю: "Стоп, это российский, он нас, наверное, сопровождать будет". И он нас повел... Потом еще дроны подлетели, тоже сопровождали нас, показывали дорогу. А затем военные нас встретили и отвели в безопасное место", - рассказал беженец.