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Российский дрон вывел беженцев из Родинского - РИА Новости, 07.06.2026
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04:22 07.06.2026 (обновлено: 05:02 07.06.2026)
Российский дрон вывел беженцев из Родинского

Дрон ВС России вывел беженцев из Родинского во время пасхального перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дрон вывел группу беженцев из города Родинское в ДНР во время пасхального перемирия.
  • Дрон сопровождал беженцев, показывая дорогу, до встречи с военными, которые отвели людей в безопасное место.
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Российский дрон вывел группу беженцев из города Родинское в ДНР во время пасхального перемирия, рассказал РИА Новости беженец, покинувший населенный пункт.
По его словам, 12 апреля во время пасхального перемирия его семье предложили эвакуироваться из Родинского, расположенного недалеко от Красноармейска. По дороге они слышали звуки пролетающих дронов и несколько раз прятались в кустах. Один из беспилотников завис над группой и наблюдал за ней.
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"Я говорю: "Стоп, это российский, он нас, наверное, сопровождать будет". И он нас повел... Потом еще дроны подлетели, тоже сопровождали нас, показывали дорогу. А затем военные нас встретили и отвели в безопасное место", - рассказал беженец.
Из-за опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, собеседник агентства попросил скрыть его лицо и не раскрывать имя.
Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.
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