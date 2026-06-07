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Два человека погибли при израильском ударе по пригороду Бейрута - РИА Новости, 07.06.2026
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18:32 07.06.2026
Два человека погибли при израильском ударе по пригороду Бейрута

NNA: при ударе Израиля по пригороду Бейрута погибли два человека

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Бейруте
Автомобиль скорой помощи в Бейруте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Бейруте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате израильского удара по двум квартирам в южном пригороде Бейрута погибли два человека, 11 получили ранения.
  • Канцелярия главы правительства Израиля заявила, что ЦАХАЛ нанесла удар в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".
БЕЙРУТ, 7 июн — РИА Новости. Жертвами израильского удара по двум квартирам в южном пригороде Бейрута стали два человека, 11 получили ранения, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Удар, целью которого стали две квартиры в районе Мрейдже — Тахвита-эль-Гадир, по предварительным данным, привел к гибели двух человек и ранению 11", — говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство передавало, что удар по южному пригороду Бейрута пришелся по двум квартирам в двух зданиях в районе Тахвита-эль-Гадир со стороны Мрейдже, возле заправки "Аль-Хашем".
Канцелярия главы правительства Израиля в свою очередь заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах".
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