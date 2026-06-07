Два человека погибли при израильском ударе по пригороду Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате израильского удара по двум квартирам в южном пригороде Бейрута погибли два человека, 11 получили ранения.
- Канцелярия главы правительства Израиля заявила, что ЦАХАЛ нанесла удар в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".
БЕЙРУТ, 7 июн — РИА Новости. Жертвами израильского удара по двум квартирам в южном пригороде Бейрута стали два человека, 11 получили ранения, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Удар, целью которого стали две квартиры в районе Мрейдже — Тахвита-эль-Гадир, по предварительным данным, привел к гибели двух человек и ранению 11", — говорится в сообщении агентства.
Ранее агентство передавало, что удар по южному пригороду Бейрута пришелся по двум квартирам в двух зданиях в районе Тахвита-эль-Гадир со стороны Мрейдже, возле заправки "Аль-Хашем".