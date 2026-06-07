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В Ливане заявили об ударах Израиля по пригороду Бейрута, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.06.2026
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17:16 07.06.2026
В Ливане заявили об ударах Израиля по пригороду Бейрута, есть пострадавшие

NNA: Израиль нанес удары по двум квартирам в домах в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Бейруте
Автомобиль скорой помощи в Бейруте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 июн - РИА Новости. Удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах в южном пригороде Бейрута, есть информация о пострадавших, передает ливанское национальное агентство NNA.
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"Удары по южному пригороду Бейрута были нанесены по двум квартирам в двух зданиях в районе Тахвита-эль-Гадир со стороны Мрейдже, возле заправки "Аль-Хашем". Поступает информация о пострадавших", - говорится в сообщении агентства.
Ранее канцелярия главы правительства Израиля заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду ливанской столицы в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболла".
Движение "Хезболла" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболла" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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В миреИзраильБейрутЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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