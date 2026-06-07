В Ливане заявили об ударах Израиля по пригороду Бейрута, есть пострадавшие

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"Удары по южному пригороду Бейрута были нанесены по двум квартирам в двух зданиях в районе Тахвита-эль-Гадир со стороны Мрейдже, возле заправки "Аль-Хашем". Поступает информация о пострадавших", - говорится в сообщении агентства.