В Белгородской области мужчина пострадал при ударе беспилотника

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что на месте атаки загорелся грузовой автомобиль, пожар потушен. Также, по данным ведомства, в селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал частный дом, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного дома.