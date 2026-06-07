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В Белгородской области мужчина пострадал при ударе беспилотника - РИА Новости, 07.06.2026
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19:35 07.06.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе беспилотника

В хуторе Жданов в Белгородской области мужчина пострадал при ударе беспилотника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хуторе Жданов Белгородской области беспилотник ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта, мужчина получил акубаротравму.
  • В селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал частный дом.
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного дома.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате удара беспилотника ВСУ на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются... В Яковлевском округе в хуторе Жданов беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчине, получившему акубаротравму, медики бригады СМП оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации пострадавший отказался", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что на месте атаки загорелся грузовой автомобиль, пожар потушен. Также, по данным ведомства, в селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал частный дом, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного дома.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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