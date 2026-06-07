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СМИ сообщили о нашествии на Берлин ядовитых гусениц - РИА Новости, 07.06.2026
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13:22 07.06.2026 (обновлено: 16:40 07.06.2026)
СМИ сообщили о нашествии на Берлин ядовитых гусениц

Bild: в Берлине распространяются ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов

© Shutterstock/FOTODOM / lensjaГусеницы походных дубовых шелкопрядов
Гусеницы походных дубовых шелкопрядов - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / lensja
Гусеницы походных дубовых шелкопрядов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов стремительно распространяются по Берлину.
  • Волоски гусениц содержат токсичный белок тауметопеин, который может вызвать у человека раздражение кожи, зуд, проблемы с дыханием и даже аллергический шок.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов, контакт с которыми может привести к проблемам со здоровьем, стремительно распространяются по немецкой столице, захватывая новые районы Берлина, сообщает издание Bild.
Волоски, которыми покрыты тела гусениц походных дубовых шелкопрядов, содержат токсичный белок тауметопеин, вызывающий у человека раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В отдельных случаях возможен аллергический шок.
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"Годами (в Берлине) наблюдается стремительное распространение опасных походных дубовых шелкопрядов. Впервые резкое увеличение числа пораженных деревьев было зафиксировано в районах (Берлина) Нойкельн и Марцан. С пятницы также закрыта часть парка Герлитцер в Кройцберге", - говорится в публикации издания.
В связи с нашествием шелкопрядов наиболее пострадали округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где растет больше дубов, чем в других районах немецкой столицы.
Как указывает Bild, несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число зараженных деревьев продолжает расти. В 2025 году было зафиксировано более 5 тысяч зараженных дубов в 881 локации в Берлине, и эксперты ожидают, что в 2026 году их число продолжит расти.
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