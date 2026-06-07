СМИ сообщили о нашествии на Берлин ядовитых гусениц

В связи с нашествием шелкопрядов наиболее пострадали округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где растет больше дубов, чем в других районах немецкой столицы.

Как указывает Bild, несмотря на постоянную борьбу местных властей с гусеницами, число зараженных деревьев продолжает расти. В 2025 году было зафиксировано более 5 тысяч зараженных дубов в 881 локации в Берлине, и эксперты ожидают, что в 2026 году их число продолжит расти.