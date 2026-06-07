В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус

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"Сегодня в Угличском округе, в деревне Сверчково, во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находилось 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", — написал он в канале на платформе "Макс".