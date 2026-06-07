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В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус - РИА Новости, 07.06.2026
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19:06 07.06.2026 (обновлено: 20:40 07.06.2026)
В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус

В Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус, 12 человек пострадали

© Фото : Главное управление МЧС России по Ярославской области/MAXПоследствия ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Ярославской области/MAX
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса в Ярославской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Сверчково Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус Yutong с 33 пассажирами в салоне.
  • В результате аварии пострадали 12 человек, включая двоих детей, погибших нет.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 12 человек, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«

"Сегодня в Угличском округе, в деревне Сверчково, во второй половине дня опрокинулся экскурсионный автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находилось 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет", — написал он в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу. Утечки топлива нет, дорогу перекрывать не пришлось.
Причины ДТП устанавливаются, пострадавшим окажут необходимую помощь.
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