В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в службе спасения Саратовской области.

"В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф доставили в клинику девушку 22 лет", — рассказали агентству в областной службе спасения.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В свою очередь в пресс-службе губернатора уточнили, что пострадавших трое — двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.