В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове автобус маршрута № 18А врезался в дерево.
- В результате ДТП пострадали минимум два человека, их госпитализировали.
САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в службе спасения Саратовской области.
По данным ведомства, сообщение в службу 112 поступило в 12:10 мск. Водитель автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту № 18А, в районе дома № 49/1 на улице Тульской в Заводском районе Саратова протаранил дерево.
«
"В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф доставили в клинику девушку 22 лет", — рассказали агентству в областной службе спасения.
На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В свою очередь в пресс-службе губернатора уточнили, что пострадавших трое — двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.
В Москве подросток на автомобиле врезался в дерево
26 октября 2025, 17:55