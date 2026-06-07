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В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.06.2026
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14:27 07.06.2026 (обновлено: 17:14 07.06.2026)
В Саратове автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

В Саратове две девушки попали в больницу после столкновения автобуса с деревом

© Фото : МВД 64/MAXМаршрутный автобус врезался в дерево в Саратове
Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : МВД 64/MAX
Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратове автобус маршрута № 18А врезался в дерево.
  • В результате ДТП пострадали минимум два человека, их госпитализировали.
САРАТОВ, 7 июн — РИА Новости. Маршрутный автобус врезался в дерево в Саратове, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в службе спасения Саратовской области.
По данным ведомства, сообщение в службу 112 поступило в 12:10 мск. Водитель автобуса Volgabus, следовавшего по маршруту № 18А, в районе дома № 49/1 на улице Тульской в Заводском районе Саратова протаранил дерево.
«

"В результате ДТП пострадали два человека. Реанимационной службой облспаса госпитализирована девушка в возрасте 19 лет, медики центра медицины катастроф доставили в клинику девушку 22 лет", — рассказали агентству в областной службе спасения.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В свою очередь в пресс-службе губернатора уточнили, что пострадавших трое — двух госпитализировали, еще одному оказана помощь на месте. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона взять вопрос оказания помощи пострадавшим на особый контроль.
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