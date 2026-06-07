Рейтинг@Mail.ru
Защита организатора туров для блогеров Аташян обжаловала ее арест - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 07.06.2026
Защита организатора туров для блогеров Аташян обжаловала ее арест

Защита организатора туров для блогеров Хатуны Аташян обжаловала ее арест

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Хатуны Аташян обжаловала постановление Хамовнического суда о заключении ее под стражу.
  • Адвокат подтвердил возбуждение трех новых уголовных дел в отношении Аташян на общую сумму около 3,5 миллионов рублей.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, обжаловала постановление Хамовнического суда о заключении ее под стражу, сообщил РИА Новости адвокат Валерий Саркисов.
Хамовнический суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров.
Житель Заинска жестоко избил женщину - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Татарстане завели дело на мужчину, жестоко избившего девушку
Вчера, 17:22
"Постановление Хамовнического суда о заключении под стражу сегодня обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд", - сообщил защитник.
Адвокат также подтвердил возбуждение трех новых уголовных дел в отношении его подзащитной. "Три заявления поданы дополнительно на общую сумму около 3,5 миллионов рублей", - сказал Саркисов.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам.
Уголовное дело в отношение Аташян было возбуждено 3 июня, в тот же день ее задержали на границе с Белоруссией.
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Дагестане выявили майнинг-ферму с 90 аппаратами для добычи криптовалюты
Вчера, 14:45
 
ПроисшествияМоскваБелоруссияМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала