Защита организатора туров для блогеров Аташян обжаловала ее арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Хатуны Аташян обжаловала постановление Хамовнического суда о заключении ее под стражу.

Адвокат подтвердил возбуждение трех новых уголовных дел в отношении Аташян на общую сумму около 3,5 миллионов рублей.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, обжаловала постановление Хамовнического суда о заключении ее под стражу, сообщил РИА Новости адвокат Валерий Саркисов.

Хамовнический суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца Хатуну Аташян по делу о мошенничестве с организацией путешествий для блогеров.

"Постановление Хамовнического суда о заключении под стражу сегодня обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд ", - сообщил защитник.

Адвокат также подтвердил возбуждение трех новых уголовных дел в отношении его подзащитной. "Три заявления поданы дополнительно на общую сумму около 3,5 миллионов рублей", - сказал Саркисов.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее адвокат Саркисов сообщал РИА Новости, что Аташян признала вину и полностью возместила ущерб по всем ранее предъявленным эпизодам мошенничества на общую сумму около 800 тысяч рублей нескольким блогерам.

Уголовное дело в отношение Аташян было возбуждено 3 июня, в тот же день ее задержали на границе с Белоруссией