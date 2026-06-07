Около 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажку в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 июн – РИА Новости. Около 12 ударных беспилотников ВСУ атаковали многоэтажное здание в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области, сообщил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным "Грин".

Он также отметил, что противник наращивает атаки не столько против военнослужащих, сколько против тыловых районов, и часто из-за этого страдает гражданское население.