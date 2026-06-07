Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе.
- По сообщению губернатора, пострадавших и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область, информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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