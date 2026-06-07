В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области украинский БПЛА атаковал автомобиль, в результате пострадала девочка.
- У ребенка ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног, ее доставили в детскую областную клиническую больницу.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области, ее доставили в больницу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Двенадцатилетняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в детскую областную клиническую больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18