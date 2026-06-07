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В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала девочка - РИА Новости, 07.06.2026
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00:50 07.06.2026
В Белгородской области при атаке беспилотника пострадала девочка

Мирошник: при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадала девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области украинский БПЛА атаковал автомобиль, в результате пострадала девочка.
  • У ребенка ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног, ее доставили в детскую областную клиническую больницу.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девочка получила ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области, ее доставили в больницу, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Двенадцатилетняя девочка получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа", - написал Мирошник в Telegram-канале.
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Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего ребенка в детскую областную клиническую больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияРодион Мирошник
 
 
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