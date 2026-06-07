Партия Пашиняна набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" набрала 330 голосов в электронном голосовании из 410, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.

В электронном голосовании принимают участие работающие за рубежом дипломаты и сотрудники международных организаций.

Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.