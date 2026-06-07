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Партия Пашиняна набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом - РИА Новости, 07.06.2026
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22:39 07.06.2026
Партия Пашиняна набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом

Партия Пашиняна набрала 330 голосов в электронном голосовании за рубежом из 410

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване
Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
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Премьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков.
  • Партия "Гражданский договор" набрала 330 голосов, "Сильная Армения" — 14, блок "Армения" — восемь, партия "Крылья единства" — 13.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Возглавляемая премьером Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор" набрала 330 голосов в электронном голосовании из 410, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.
В электронном голосовании принимают участие работающие за рубежом дипломаты и сотрудники международных организаций.
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"Согласно результатам голосования партия "Гражданский договор" набрала 330 голосов, "Сильная Армения" (Самвела Карапетяна - ред.) - 14, блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна -ред.) - восемь, партия "Крылья единства" (экс-омбудсмена Армана Татояна - ред.) - 13", - заявил Овакимян.
В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияНикол ПашинянЕреванПарламентские выборы в Армении
 
 
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