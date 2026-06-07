Проведенный правящей партией Армении Exit Poll прочит ей победу на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая армянская партия "Гражданский договор" по результатам Exit Poll получает 56,7% голосов и абсолютное большинство в Национальном собрании.
- Партия "Сильная Армения" (Самвела Карапетяна) получает 17,5% голосов по результатам Exit Poll.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Exit Poll, проведенный правящей армянской партией "Гражданский договор", прочит ей победу на парламентских выборах с 56,7% голосов, пишет онлайн-издание партии Civic.am.
"Согласно нашей информации, по результатам Exit Poll, проведенного партией "Гражданский договор", партия получает 56,7% голосов и абсолютное большинство в Национальном собрании. "Сильная Армения" (Самвела Карапетяна - ред.) получает всего 17,5% голосов", - говорится в сообщении.
Явка на выборах в Армении превысила 58 процентов
Вчера, 20:11
В Армении 7 июня прошли выборы в парламент, в них участвовали 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьера Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были открыты уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.